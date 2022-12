Zwei Verletzte nach Unfall an Kreuzung in Münsterhausen

Eine 69-jährige Frau hat sich beim Zusammenprall zweier Autos möglicherweise eine Wirbelsäulenverletzung zugezogen. Warum die Polizei gegen einen 26-Jährigen ermittelt.

Zwei Autos sind am Samstagvormittag gegen 10.35 Uhr an der Kreuzung Hauptstraße/Hagenrieder Straße in Münsterhausen zusammengestoßen. Eine 69-Jährige befuhr die Hauptstraße in Richtung Thannhausen, während ein 26 Jahre alter Autofahrer von der Hagenrieder Straße auf die Hauptstraße abbiegen wollte. Da der abbiegende Fahrer die Bevorrechtigte auf der Hauptstraße übersah, kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision. Beide, der junge Mann und die ältere Frau, sind verletzt worden. Der 26-Jährige zog sich leichte Prellungen zu. Die 69-jährige Frau prellte sich ebenso, allerdings schwer. Außerdem bestand Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung. Beide wurden durch Rettungsdienste in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehr Münsterhausen war mit etwa 25 Angehörigen im Einsatz, weil nach Angabe der Polizei Betriebsstoffe ausliefen. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Sie waren nicht mehr fahrbereit. Insgesamt ist ein Sachschaden (zwei beschädigte Autos, ein umgefahrenes Verkehrsschild) in Höhe von etwa 12.000 Euro entstanden. Gegen den 26-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt. (AZ)