Nachruf

13:28 Uhr

Joe Kehrle ist tot - die Legende Scarabeus hat ihren Gründer verloren

Plus Joe Kehrle, Gitarrist der Kultband Scarabeus, ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Die Gruppe ist über den Landkreis Günzburg hinaus bekannt und beliebt.

Von Peter Wieser

Ob sie irgendwann noch einmal gemeinsam auf der Bühne stehen werden, das wissen die Mitglieder der Band Scarabeus nicht. Dafür ist es zu früh, und der Schock sitzt noch zu tief: Wie jetzt bekannt wurde, verstarb am 20. Januar Joe Alois Kehrle, Gitarrist und Gründer der Band, beim Skilanglauf in Sterzing in Südtirol - überraschend und vermutlich infolge eines Herzinfarkts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen