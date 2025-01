Nadine Ballweg und Philipp Nazareth verstärken die Redaktion

Zum Beginn des neuen Jahres verstärken gleich zwei neue Kollegen unsere Redaktion: Nadine Ballweg und Philipp Nazareth sind fortan Teil des Teams der Günzburger Zeitung und der Mittelschwäbischen Nachrichten. Die beiden folgen damit auf Ralf Gengnagel und Jana Korczikowski. Ralf Gengnagel hat das Haus zum 1. Dezember verlassen und arbeitet fortan bei der Stadt Senden, Jana Korczikowski wechselte innerhalb der Augsburger Allgemeine.

Der Landkreis Günzburg ist für Nadine Ballweg nicht unbekannt: Bereits zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn hat sie während des Volontariats für die Günzburger Zeitung geschrieben. Seit 2018 lebt die gebürtige Wertheimerin im „Schwabenländle“, in dem sie schnell eine neue Heimat fand. Nach ihrem Studium im Fach „Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation“ an der Hochschule Neu-Ulm absolvierte sie die zweijährige Ausbildung zur Redakteurin an der Günter Holland Journalistenschule.

Nadine Ballweg: Mit Digitalformaten die junge Zielgruppe ansprechen

Den besonderen Reiz an der journalistischen Arbeit findet Nadine Ballweg (Kürzel: nabal) in der Recherche und der digitalen Aufbereitung von Geschichten. Ihre Interessen, besonders an gesellschaftlichen und kulturellen Themen, treffen dabei auf ihr Bedürfnis, Hintergründe zu verstehen und verständlich zu machen. Dabei möchte sie die relevanten Geschichten bestenfalls auch für jüngere Zielgruppen zugänglich machen. „Ohne guten Journalismus können wir keine fundierten Entscheidungen treffen. Daher ist es mir wichtig, die Gruppen zu erreichen, die unsere Zukunft ausmachen. Und das sind nun mal die jungen Leute, die mit klassischen Formaten leider nur noch selten in Berührung kommen.“

Nun kehrt sie als Redakteurin zurück. „Schon im Lokaljahr der Ausbildung habe ich mich im Landkreis Günzburg sehr wohlgefühlt. An jeder Ecke wartet eine neue spannende Geschichte“, weiß die 25-Jährige. Sie freut sich besonders darauf, eine Verbindung zwischen Lokaljournalismus und innovativen Digitalformaten zu schaffen. „Solange der Inhalt Hand und Fuß hat und sauber recherchiert ist, darf man bei der Form auch – oder vielleicht sogar insbesondere – im Lokalen ein wenig mutiger sein und etwas Neues wagen“, findet sie.

Nazareth war als Volontär bei der Donau-Zeitung in Dillingen

Auch Philipp Nazareth absolvierte die zweijährige Ausbildung zum Redakteur an der Günter Holland Journalistenschule. Zuvor studierte er Betriebswirtschaftslehre an der Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt und Lehramt an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Durch die freie Mitarbeit bei verschiedenen Zeitungen und ein Praktikum beim Radio kam Philipp Nazareth zum Journalismus. Aufgewachsen ist der gebürtige Niederbayer im Landkreis Landshut, wo er schon früh seine Liebe zur Blasmusik und später auch zur Chor- und Rockmusik entdeckte. Philipp Nazareth ist außerdem leidenschaftlicher Pilzsammler und freut sich schon, die Pilzwälder in der Region kennenzulernen.

Nachdem der 27-Jährige zuletzt für die Donau-Zeitung in Dillingen schrieb und auch im Haupthaus der Augsburger Allgemeinen eingesetzt war, berichtet Philipp Nazareth nun vor allem über die Stadt Leipheim und die Kultur im Landkreis Günzburg. „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und die abwechslungsreiche Tätigkeit als Reporter im Landkreis Günzburg“, sagt er. „Auch bin ich immer froh um Hinweise und Tipps für gute Geschichten.“ Bei der Günzburger Zeitung und den Mittelschwäbischen Nachrichten schreibt Philipp Nazareth unter dem Kürzel naz. (AZ)