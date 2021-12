Naichen

18:16 Uhr

Er ist einer der letzten Schäfer im Landkreis Günzburg

Plus Stefan Fischer aus Naichen ist einer der letzten Vollerwerbs-Schäfer im Landkreis Günzburg. Einblicke in seinen Berufsalltag und die Probleme mit dem Wolf.

Von Bernhard Weizenegger

400 Merinoschafe stehen auf einer Anhöhe über dem Kammeltal und grasen auf einer Wiese in einer großen Waldlichtung. Schäfer Stefan Fischer, seine Frau Susanne und Tochter Sophia schauen an diesem Nachmittag kurz vor Weihnachten nach dem Rechten. In etwa einer Stunde ist es dunkel. Die Nebelwolken hängen tief, es ist nasskalt. Schneereste bedecken das Gras der Nachbarweide. Der Schäfer zieht die Verankerungen des Elektronetzes aus dem Boden und gibt den Weg zu neuen Weidegründen frei. Zum zweiten Mal an diesem Tag. Gierig drängen die Tiere auf das Nachbarfeld, zum saftigen Gras.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen