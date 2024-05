Günzburg

17:46 Uhr

Pfützenwetter vor der Parkeröffnung: Im Peppa-Pig-Park geht es jetzt rund

Die Achterbahn läuft, die Fahrgeschäfte drehen sich: Der Peppa-Pig-Park in Günzburg ist startklar für die Eröffnung am Pfingstsonntag.

Plus Vor der Eröffnung des neuen Freizeitparks in Günzburg durften Kindergartenkinder als Erste testen. Eine Premiere ist dabei nicht nur der Lego-Duplo-Spielbereich.

Von Rebekka Jakob

Ab sofort hat Günzburg zwei Freizeitparks: Nach knapp einem Jahr Bauzeit empfängt neben dem Legoland der Peppa-Pig-Park dieses Wochenende seine ersten Gäste. Am Freitag durften Medienvertreterinnen und Medienvertreter einen ersten Rundgang durch das Gelände machen. Eine ganze Schar von Kindergartenkindern in Regenjacken und Matschhosen war ebenfalls mit dabei und probierte die Spielplätze und Fahrgeschäfte als Erste aus – dem teilweise strömenden Regen zum Trotz.

Regenwetter zum Saisonbeginn – das ist normalerweise nicht das, was sich Freizeitparkbetreiber wünschen. Manuela Stone, jetzt als Geschäftsführerin neben dem Legoland auch für den Peppa-Pig-Park zuständig, sieht es gelassen: "Bisher hatten wir bei allen meinen Eröffnungen Regenwetter, und immer ist es gut geworden", sagte sie optimistisch. Für den aus Großbritannien angereisten CEO der Merlin Entertainments Group, Scott O'Neil, ist das schwäbische Klima ohnehin halb so wild. "In England nennen wir das einen Sommertag", meinte er angesichts der Regenschauer und Windböen, die am Freitag die Pressekonferenz zur Eröffnung des Parks begleiteten. Und die Hauptperson Peppa Wutz, das auf ewig vierjährige Schweinemädchen, ist ohnehin ein Fan von Pfützen jeder Art.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen