Günzburg

07:55 Uhr

Neuer Metzger übernimmt ehemaligen Kleiber in Günzburg

Die Plakate in den Türen der ehemaligen Metzgerei Kleiber kündigen es an: Ab April wird wieder ein Metzger in der Günzburger Innenstadt seine Waren anbieten.

Plus Seit dem Sommer hungerten die Günzburger nach einer Metzgerei in der Innenstadt. Der Betreiber hat zuletzt auch in Neu-Ulm ein Traditionsgeschäft übernommen.

Von Rebekka Jakob

Wer um die Mittagszeit in Günzburgs Innenstadt unterwegs ist, sucht momentan eines vergebens: Eine Metzgerei, die ein schnelles Mittagessen oder die Grundlage für eine Brotzeit anbietet. Die gibt es nämlich seit dem vergangenen Sommer nicht mehr. Doch das wird sich bereits in wenigen Wochen ändern: In die Altstadt zieht ein neuer Metzger in die Räume ein, die seit dem Auszug der Metzgerei Kleiber leer stehen.

Wie groß der Hunger in Günzburg danach ist, endlich wieder eine Metzgerei in die Innenstadt zu bekommen, zeigt sich vor dem Geschäft: Die Plakate, die Bernhard Klein an die Türen des Ladens gehängt hat, fallen auf und werden von den Passantinnen und Passanten zwischen Wohlwollen und Begeisterung registriert. Auch per Mail hatte der Geschäftsführer schon die ersten Willkommensgrüße eines Günzburger Unternehmers auf dem Handy, kaum, dass die Plakate hingen. "Klasse, dass ihr kommt", liest er aus der Nachricht vor.

