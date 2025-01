Günzburger Literatur- und Autorenverein unter neuer Leitung

Ab sofort hat der Günzburger Literatur- und Autorenverein einen neuen Vorsitzenden: Richard Kraus wird von nun an die Leitung übernehmen. Wie der Verein mitteilt, gibt der langjährige Vorstandsvorsitzende und Mitbegründer, Manfred Enderle, auf eigenen Wunsch sein Amt ab.

Kraus ist neues Mitglied im Literatur- und Autorenverein. Jedoch sei er bereits mit vielen Aktivitäten hervorgetreten. Er untermale etwa seine Lesungen mit Musik und Gesang. Enderle hingegen wolle sich zukünftig ganz seinen Aufgaben als Lektor und „Pilzpabst“ widmen.

Der Verein beschreibt sich als „Zusammenschluss schreibender Menschen aus Günzburg und Umgebung“. Die Mitglieder treffen sich jeden letzten Dienstag im Monat um 19 Uhr im Nebenzimmer des italienischen Restaurants „Allegro“, Augsburger Straße 14 in Günzburg. Interessierte erreichen den neuen Vorsitzenden per E-Mail an richardkraus925@gmail.com. Das nächste Treffen findet am 28. Januar statt. (AZ)