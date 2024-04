Kreisstraße GZ20 muss nochmals für den Verkehr gesperrt werden

Ab dem 15. April werden an der Kreisstraße GZ20 bei Oberwalbach restliche Bauarbeiten durchgeführt. Was das für Autofahrer bedeutet.

Ab Montag, 15. April, werden die Restarbeiten an der Kreisstraße GZ20 zwischen der Einmündung in die Staatsstraße St2025 und der sich in Oberwaldbach befindlichen Kreuzung "Rieder Straße" ausgeführt. Die Straße muss daher für wenige Wochen erneut voll gesperrt werden. Spätestens ab dem 8. Mai ist die Straße dann wieder befahrbar, teilt das Staatliche Bauamt Krumbach mit.

Im vergangenen Jahr wurde ein Großteil der Arbeiten zum Ausbau der Kreisstraße GZ20 zwischen der Einmündung Staatsstraße St2025 und der Kreuzung "Rieder Straße" abgeschlossen, sodass die Strecke über den Winter provisorisch freigegeben werden konnte. In den kommenden rund vier Wochen werden nun wie angekündigt die Restarbeiten durchgeführt. Wie das Staatliche Bauamt mitteilt, werden Erdarbeiten im Seitenraum, vereinzelt Kanalbau- und Pflasterarbeiten, Geländemodellierungen sowie Asphalt- und Markierungsarbeiten durchgeführt. Darüber hinaus ist noch ein Einzelobjektschutz in Form von Schutzplanken zu installieren.

Straßen-Sperrung im Landkreis Günzburg: Verkehr wird umgeleitet

Die Arbeiten werden mit schwerem Gerät von der Straße aus bzw. auf der Straße durchgeführt. Für eine zügige und sichere Abwicklung der restlichen Bauarbeiten muss die Strecke voll gesperrt werden. Der Verkehr wird – mit Ausnahme der Woche zwischen dem 22. und 26. April – wie im vergangenen Jahr über die Kreisstraße GZ20 nach Ried, von dort aus über die Kreisstraße GZ17 nach Jettingen-Scheppach sowie im Anschluss über die Staatsstraße St2025 Richtung Oberwaldbach (und umgekehrt) umgeleitet.

In der 17. Kalenderwoche muss zur Ausführung der Asphaltarbeiten auch der innerörtliche Kreuzungsbereich gesperrt werden. In dieser Woche muss der Verkehr großräumig über die Kreisstraße GZ 20 nach Ried, über die Kreisstraße GZ17 nach Freihalden, über die Kreisstraße A4 nach Gabelbach, über die Staatsstraße St2027 nach Fleinhausen, über die Kreisstraße GZ20 nach Oberwaldbach (und umgekehrt) umgeleitet werden. In diesem Zeitraum wird auch eine halbseitige Sperrung der Staatsstraße St2025 von kurzer Dauer mit Ampelanlage erforderlich, um den Anschlussbereich an die Staatsstraße St2025 herstellen zu können.

Zwischen dem 22. und 26. April kann die Bushaltestelle in der Ortstraße im Kreuzungsbereich mit der Rieder Straße nicht durch Busse angefahren werden. Nach Abstimmung mit dem Busunternehmen können die Schulkinder in dieser Zeit bei der Bushaltestelle in der Lichtenaustraße zu- und aussteigen. (AZ)

