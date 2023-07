Straße nach Oberwaldbach wird wegen Bauarbeiten monatelang gesperrt

Die GZ20 wird von der Staatsstraße 2025 nach Oberwaldbach ausgebaut - es entsteht dabei auch ein Geh- und Radweg. Der Spatenstich fand bereits statt.

Der seit Langem gewünschte und in der Vergangenheit schon mehrfach diskutierte Bau eines Radwegs von der Staatsstraße 2025 entlang der Kreisstraße GZ20 nach Oberwaldbach hat begonnen. Auch die Straße selbst wird zeitgleich ausgebaut. Die Bauarbeiten beginnen laut Pressemitteilung des Landratsamts am 31. Juli und dauern vier Monate bis voraussichtlich Ende November. In diesem Zeitraum muss die Strecke voll gesperrt werden – zunächst ab der Einmündung in die ST2025.

Am Montag, 17. Juli, fand der offizielle Spatenstich mit der stellvertretenden Landrätin Monika Wiesmüller-Schwab, Burtenbachs Bürgermeister Roland Kempfle sowie Vertretern der Baufirmen und des Staatlichen Bauamts Krumbach statt. Dem Beginn der Bauarbeiten steht damit nichts mehr im Weg.

Drei Bauabschnitte für Arbeiten in Oberwaldbach

Die Bauarbeiten untergliedern sich in drei Bauabschnitte. Von Ende Juli bis Ende August werden die Wasserleitungen und Sparten außerhalb des Ortes verlegt. Die Umleitung erfolgt über Jettingen-Scheppach und Ried. Im zweiten Bauabschnitt erfolgt bis voraussichtlich Mitte Oktober der Ausbau der Kreisstraße sowie der Neubau des Geh- und Radwegs. Zudem werden Hausanschlüsse für die innerörtliche Wasserversorgung hergestellt. Für den letzten Bauabschnitt muss die Vollsperrung erweitert werden, da die Fahrbahndecke bis zur Kreuzung Rieder Straße erneuert wird. Die Umleitung erfolgt über Jettingen – Freihalden – Gabelbach – Fleinhausen – Grünenbaindt – Oberwaldbach.

Die Kosten für den Straßenausbau belaufen sich auf circa 1,2 Millionen Euro. Der Landkreis Günzburg rechnet mit einer Förderung des Freistaats Bayern in Höhe von circa 600.000 Euro. Der Markt Burtenbach übernimmt mit 70.000 Euro etwa die Hälfte der Kosten für den Neubau des Geh- und Radwegs. (AZ)