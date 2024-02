Für sie ging der Fasching in die Verlängerung

Die Faschingsfreunde Prince & Friends wollten am Aschermittwoch noch nicht aufhören. Also fuhren sie mitsamt ihrem Faschingswagen in die Schweiz.

Mit dem Aschermittwoch am 14. Februar endet klassischerweise das Faschingstreiben für die Faschingsgesellschaften in Deutschland. So auch für den seit 13 Jahren bestehenden Faschingsverein „Prince & Friends Oberwaldbach e.V.“ mit dem Schlachtruf „Waldba zua, Waldba zu, ohne Strümpf und ohne Schua!“. Schade, dachte sich der besagte Verein. Nach neun Umzügen in fünf Landkreisen wollte die Faschingsgesellschaft nicht wieder ein ganzes Jahr abwarten, um die fünfte Jahreszeit aufleben zu lassen.

Gesagt, getan. So hat der Verein mit dem diesjährigen Motto „Lucky Luke“ nicht nur an den gängigen Umzügen in Landensberg, Balzhausen, Igling, Zaisertshofen, Dillingen, Unterknöringen, Zusmarshausen, Burgau und Jettingen teilgenommen, sondern sich auch für den Faschingsumzug in Arbon ( Schweiz) angemeldet. Nachdem die aufwendigen Zoll- und Einfuhrformalitäten geklärt waren, konnte die Fahrt losgehen. Zum großen Erstaunen der Passagiere transportierte die Bodensee-Fähre am Sonntag, 18. Februar im Unterdeck nicht wie gewöhnlich Lastwagen, sondern einen Traktor mit einem 18 Meter langen Faschingswagen als Gespann.

Faschingsausklang für die Oberwaldbacher im Irish Pub

Mit 40 Teilnehmern fuhr die Gesellschaft separat mit dem Bus ins Dreiländer-Eck und empfing dort an der Bodensee-Promenade in Arbon den als Saloon getarnten selbst gebauten Faschingswagen. Um 14 Uhr startete das bunte Faschingstreiben in den Schweizer Straßen unter der Startnummer 4. Zur Überraschung der Umzugsteilnehmer wurden tonnenweise buntes Konfetti von den weiteren Umzugsteilnehmern und Zuschauern verteilt. Nach dem Umzug wurde in der ortsansässigen Turnhalle der Fasching mit Guggenmusik weitergefeiert. In einem Irish Pub ließen die Mitglieder vom Fachingsverein Prince & Friends Oberwaldbach den Tag und damit auch die diesjährige Faschingssaison bei einem Schweizer „Schlückli Kräuterlikörli“ ausklingen.

Da dieser Besuch im Nachbar-Land bei den Vereinsmitgliedern sehr gut ankam, ist laut dem Vorstand nicht auszuschließen, das ehemalige Motto „Karneval in Venedig“ nicht noch einmal in Italien aufleben zu lassen. (AZ)