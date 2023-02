Aprés Ski in Offingen: Die Narren feiern mit Schneeflocken

Besser hätte das Motto Aprés Ski nicht passen können: Im winterlichen Schneeflockenwirbel feierte die Offonia ihren Faschingsumzug – mit einigen Änderungen.

"Lieber Schnee als Regen", sagte Faschingsprinz Andreas II. Keis, als er mit seiner Prinzessin Bianca I. Stettberger auf dem überdachten Wagen an der Kirche angekommen war. Die ununterbrochen vom Himmel fallenden Schneeflocken hatten die Kostüme der mehr als 1500 Mitwirkenden etwas aufgeweicht. Doch der Prinzessin vermieste das nicht die Laune: "Wenn man die richtigen Leute um sich herum hat, ist es einfach gut." Das bestätigte auch Präsident Armin Lenhart, der genau vor zehn Jahren der Faschingsprinz der Offonia war. Unter dem Motto "zusammen sind wir stark" habe er neben den etwa 90 aktiven Mitgliedern auch "ein tolles Team mit dem Elferrat hinter mir". In seinem fünften Regierungsjahr haben die Verantwortlichen einiges verändert. Zum ersten Mal zogen die Aktiven in umgekehrter Richtung: Vom Bahnhof durch die Hauptstraße Richtung Mindelhalle.

73 Bilder Der Offinger Faschingsumzug mal anders herum Foto: Bernhard Weizenegger

Das Dröhnen der Bässe war unüberhörbar, die Unterführung am Bahnhof wirkte dabei wie ein großer Resonanzkörper. Weil laute Partymusik einfach zum Fasching gehört, sei es an der Zeit gewesen, die Zugrichtung umzudrehen, um die Belastung für die Anwohner besser zu verteilen, sagt Präsident Lenhart. Das sollte in diesem Jahr auch deshalb geglückt sein, weil der Umzug deutlich kleiner ausfiel. "Wir haben uns bewusst dazu entschieden, nur noch 40 statt bisher 80 Faschingswagen zuzulassen. Damit kommen die Fußgruppen und Kapellen besser zur Geltung", begründete der Präsident der Offonia.

Der Bigfoot-Club Offingen hatte mit seinem Motto "Aprés Ski" die richtige Wahl getroffen. Die Skibrillen kamen aber nicht zum Einsatz, denn zum Skifahren reichte der Schnee noch nicht. Dafür wäre an der Bigfoot-Alm Glühwein oder Jagertee das passende Getränk an diesem Nachmittag gewesen.