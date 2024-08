Auf der Tanzfläche hat es bei diesem Paar gefunkt

Dankbar die Situation annehmen und nach vorn blicken – das war und ist das Lebensmotto von Emilie und Alfred Schramm aus Offingen, die am 14. August ihre Gnadenhochzeit feiern dürfen. Das bedeutet, die beiden sind seit 70 Jahren verheiratet. Dieses Jahr ist gespickt mit Festen für das so rüstige Ehepaar. Im Frühjahr feierte die Jubelbraut ihren 90. Geburtstag, ihr Ehemann wird hoffentlich im Herbst bei guter Gesundheit sein 95. Lebensjahr vollenden. Und am Mittwoch gilt es, den 70. Hochzeitstag gebührend zu würdigen.

