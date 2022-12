Autokolonne überholt und Unfall gebaut

Ein Autofahrer muss den Überholvorgang abbrechen, ist aber zu schnell und fährt mehrere Autos an. Zwei Personen kommen vorsorglich ins Krankenhaus.

Einen folgenschweren Unfall hat ein Autofahrer am Montag kurz nach 18.15 Uhr zwischen Schnuttenbach und Gundremmingen gebaut. In einer lang gezogenen Rechtskurve überholte er laut Polizei eine Fahrzeugkolonne, an deren Spitze ein Traktor mit einem sogenannten Fräsmischwagen fuhr. Da ihm während des Überholens ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug entgegenkam, scherte er wieder in die Kolonne ein.

Dabei war der Fahrer der Polizei zufolge zu schnell und schob das hinter dem Traktor fahrende Auto auf den Anhänger des Traktors auf. Dieser wurde am Heck des Anhängers leicht beschädigt. Das Fahrzeug dahinter wurde im Front- und Heckbereich stark eingedrückt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde im Frontbereich beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 14.500 Euro. Beide am Unfall beteiligten Autos wurden abgeschleppt. Deren Fahrer wurden zur vorsorglichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Traktorfahrer blieb unverletzt.

Straße zwischen Schnuttenbach und Gundremmingen war eineinhalb Stunden gesperrt

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab einen Wert über 0,5 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Während der Unfallaufnahme war die Verbindungsstraße zwischen Schnuttenbach und Gundremmingen für circa eineinhalb Stunden gesperrt. Die Unfallstelle sicherten Kräfte der Feuerwehr Offingen ab. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Die Beamten der Polizei Burgau suchen nach dem Autofahrer, der kurz vor dem Unfall von Gundremmingen in Richtung Schnuttenbach fuhr. Dieser Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 zu melden. (AZ)