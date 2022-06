Der Glasfaseranschluss kommt nach Offingen

Jetzt haben sich genügend Bürgerinnen und Bürger in Offingen für das Angebot von LEW Telnet entschieden, dass der Glasfaseranschluss kommen kann.

In Offingen rollen schon bald die Bagger für ein Gigabitnetz bis in die Haushalte: Kurz nach der Verlängerung der Vorvermarktungsphase wurde die erforderliche Beteiligungsquote von 35 Prozent der Haushalte in Offingen überschritten. Damit wird LEW Telnet, das Telekommunikationsunternehmen der LEW-Gruppe, nun in der Marktgemeinde ein Glasfasernetz bis in die Haushalte aufbauen. Die Investitionen dafür trägt LEW Telnet privatwirtschaftlich. Deshalb ist eine bestimmte Mindestbeteiligung notwendig, damit das Vorhaben umgesetzt werden kann, erklärt das Unternehmen. Offingen ist Teil der zehnten Erschließungswelle mit LEW Highspeed. Neben Offingen lief in vier weiteren Kommunen im Landkreis Landsberg eine Vorvermarktung – hier wurde die Beteiligungsquote bereits in der ersten Phase überschritten. Insgesamt gibt es den Glasfaserdienst LEW Highspeed derzeit in rund 40 Kommunen im Südwesten Bayerns.

LEW und LEW Telnet 1 / 5 Zurück Vorwärts Die LEW-Gruppe ist als regionaler Energieversorger in Bayern und Teilen Baden-Württembergs tätig und beschäftigt rund 1.900 Mitarbeiter.

LEW versorgt Privat-, Gewerbe- und Geschäftskunden sowie Kommunen mit Strom und Gas und bietet ein breites Angebot an Energielösungen.

Die LEW-Gruppe betreibt das Stromverteilnetz in der Region und ist mit 36 Wasserkraftwerken einer der führenden Erzeuger von umweltfreundlicher Energie aus Wasserkraft in Bayern.

Außerdem bietet LEW Dienstleistungen in den Bereichen Netz- und Anlagenbau, Energieerzeugung und Telekommunikation an.

Mit dem eigenen über 5000 Kilometer langen Glasfasernetz und rund 270 Breitbandprojekten ist das Tochterunternehmen LEW Telnet einer der größten regionalen Netzbetreiber zwischen Donauwörth und Schongau. (AZ)

„Auch wenn wir einmal in die Verlängerung gehen mussten – am Ende haben wir die erforderliche Vermarktungsquote in Offingen deutlich überschritten. Wir freuen uns über diese positive Resonanz der Bürgerinnen und Bürger und die starke Unterstützung aus der Kommune“, sagt LEW Telnet-Geschäftsführer Johannes Stepperger. „Unser Ziel ist es, möglichst viele Gebäude mit Glasfaser zu erschließen und schnelles Internet flächendeckend in die Gemeinde zu bringen. Deshalb gibt es während der Bauarbeiten ein spezielles Angebot für Glasfaser bis ins Haus.“

Wofür Glasfaser in Offingen genutzt werden kann

Wer sich in Offingen während der Bauphase noch für LEW Highspeed entscheidet, erhält den Glasfaserdirektanschluss zu einem, so der Anbieter, Sonderpreis von 399 Euro. Danach fielen deutlich höhere Anschlussgebühren an. Details zu den Angeboten und einen Verfügbarkeitscheck sowie die Möglichkeit zur Buchung finden Interessierte unter www.lew-highspeed.de. Telefonisch berät das Team von LEW Highspeed unter der gebührenfreien Servicenummer 0800 539 0001. Durch die direkte Glasfaseranbindung stehen angeschlossenen Haushalten Produkte mit Übertragungskapazitäten von bis zu 1 Gbit/s zur Verfügung. Neben dem Internetzugang gibt es diese "Hochgeschwindigkeit" für Privatkundinnen und -kunden auch bei Telefonie und Fernsehen (IPTV) über Glasfaser.

„Die leistungsstarke Anbindung ans Internet ist heute ein entscheidender Standortfaktor. Der Aufbau des flächendeckenden Glasfasernetzes von LEW ist deshalb ein echter Meilenstein für die Entwicklung des Markts Offingen“, sagt Bürgermeister Thomas Wörz. „Wir sind nun auf der Basis der Glasfaser gut aufgestellt für die digitale Zukunft. Ich hoffe, dass sich im Verlauf der Umsetzung nun noch möglichst viele Bürgerinnen und Bürgern für den Glasfaserhausanschluss entscheiden, und sich so den leistungsstarken Anschluss an die Datenautobahnen sichern.“

Tiefbauarbeiten beginnen voraussichtlich zum Jahresende

Die neue Glasfaserinfrastruktur in Offingen wird an das rund 5000 Kilometer lange Glasfasernetz angebunden, das die LEW-Gruppe mit dem Tochterunternehmen LEW Telnet in Bayerisch-Schwaben und Teilen Oberbayerns betreibt. Voraussichtlich zum Jahresende beginnen die Bauarbeiten: Zunächst verlegen Tiefbauunternehmen die Leerrohre, in die anschließend die Glasfaser eingebracht wird. Für den Glasfaserhausanschluss verlaufen die Leitungen bis in die Haushalte, die LEW Highspeed gebucht haben. Die ausführenden Bauunternehmen werden hierfür im Voraus bei jedem Gebäude im Ausbaugebiet eine Begehung durchführen, um die Ausführung abzustimmen. Nach Verlegen der Infrastruktur geht das Netz schrittweise in Betrieb. Kunden müssten selbst weder aktiv werden noch ihren laufenden Internetvertrag vorab kündigen. Sie erhalten rechtzeitig einen Brief von LEW Telnet mit allen Informationen zum Ausbau sowie den erforderlichen Unterlagen für die nächsten Schritte. (AZ)