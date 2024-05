Frau wird in Offingen Opfer sexualisierter Gewalt

Nachdem eine Frau einen unbekannten Mann in Offingen abweist, packt er sie und fasst sie an. Die Frau wehrt sich, der Täter flüchtet. Zeugen werden gesucht.

Eine Frau ist am Samstag in Offingen Opfer von sexualisierter Gewalt geworden. Laut Polizei war die Geschädigte gegen 13 Uhr gerade auf dem Nachhauseweg vom Einkaufen, als sie in der Bahnunterführung von einem ihr unbekannten Täter angesprochen wurde, welcher sie unverblümt nach einem Treffen und nach Geschlechtsverkehr fragte. Als die Frau dem Mann ausdrücklich zu verstehen gegeben hat, dass sie kein Interesse an seinem Angebot habe, packte er sie kurz an beiden Oberarmen und begann sie oberhalb der Kleidung an der Brust und im Intimbereich zu berühren. Geistesgegenwärtig schlug die Frau dem Täter ihre gefüllte Einkaufstasche auf den Kopf und befreite sich aus seinem Griff. Zugleich schrie sie ihn lautstark an. Durch die Gegenwehr der Frau ließ der Täter von ihr ab und flüchtete. Da die Geschädigte ebenfalls flüchtete, konnte sie keine Angaben zur Fluchtrichtung des Täters machen.

Der Täter wurde von der Frau mit etwa 35 Jahren, 1,75 m groß, normale Statur, südländischer Phänotyp, braunen kurzen Haaren und braunen Augen beschrieben. Er trug ein braunes T-Shirt und eine Silberkette mit einzelnen, etwas dickeren Kettengliedern um den Hals und hatte einen dunkelblauen Hartplastik-Rollkoffer bei sich. Mögliche Zeugen, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Burgau unter 08222/96900 zu melden. (AZ)