Gospel & Joy veranstaltet Spendenkonzert für Hochwasserhilfe 

Am 7. Juli findet zu Gunsten der Hochwasserhilfe ein Spendenkonzert in der Katholischen Pfarrkirche St. Georg in Offingen statt.

Viele Menschen sind von den Hochwassermassen völlig überrascht worden und stehen nun vor großen finanziellen und psychischen Problemen. Mit diesem spontanen Konzert will der Chor Gospel & Joy sowohl Spenden für die Hochwasseropfer sammeln, als auch Ablenkung, Freude und vielleicht auch Trost und Hoffnung schenken.

Ein interessantes Programm wurde zusammengestellt, dass die Gäste begeistern wird. Viele Songs sollen zum Mitsingen animieren, bekannte und unbekannte Stücke werden präsentiert – manche als reiner Chorgesang arrangiert, andere glänzen mit Solopassagen. Am Konzertabend darf das Publikum gefühlvollen Songs wie „Kumbaya my Lord“ lauschen, sich auf bekannte Popsongs wie „We are the world“ freuen oder bei „He’s got the whole World“ und „Oh when the Saints“ - echten Gospelklassikern - mitsingen.

Der gesamte Chor, die Solisten, unser Pianist Daniel Layer und Chorleitung Simone Braun freuen sich auf einen schönen Gospelabend am Sonntag, 7. Juli, um 18 Uhr in der Katholischen Pfarrkirche St. Georg in Offingen. Nach dem Konzert gibt es noch einen kleinen Umtrunk und Snacks im Pfarrhof für die Gäste zusammen mit dem Chor. Statt Eintritt wird um Spenden für die Hochwasserkatastrophe gebeten. (AZ)