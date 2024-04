Frei laufender Hund beißt Diensthundeführer der Polizei

Die Polizei Burgau rückt wegen eines Hundes aus, der zwischen Offingen und Gundremmingen herumläuft. Dieser beißt einen Polizisten in die Hand und verschwindet.

Ein frei laufender Hund ist der Polizeiinspektion Burgau am Dienstag gegen 11.15 Uhr zwischen Offingen und Gundremmingen gemeldet worden. Das Tier soll immer wieder auf die Straße gelaufen sein, mehrere Fahrzeuge mussten deshalb bereits anhalten, so der Bericht der Beamten. Eine Streifenbesatzung sowie ein hinzugerufener Diensthundeführer der Polizei konnten den Hund am Radweg antreffen. Es gelang ihnen jedoch nicht, das Tier anzuleinen und in eine bereitgestellte Hundebox zu bringen. Der Hund biss den Diensthundeführer laut Polizeibericht hierbei in die Hand und entfernte sich in Richtung Pfaffenbogen/Papierfabrik. Im Anschluss konnte ihn die Streife nicht mehr auffinden.

Es handelte sich um einen belgischen Schäferhundmischling, hellbraunes, kurzes Fell, Schulterhöhe 40-45 cm, ohne Halsband. Der Halter des Hundes oder Zeugen, die Hinweise zu dem Hund oder dem Hundehalter machen können, sollen sich bitte unter Telefonnummer 08222/96900 bei der Polizeiinspektion Burgau melden. (AZ)