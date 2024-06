Offingen, Gundremmingen

Mehrere Brände elektrischer Anlagen in Folge des Hochwassers

Ein Akkuspeicher einer Photovoltaikanlage stand in einem vollgelaufenen Keller in Offingen und fing an zu rauchen, ein zweiter Fall passiert in Gundremmingen.

In Folge des Hochwassers ist es am Mittwoch zu zwei Bränden elektrischer Anlagen gekommen. Das teilt die Polizei Burgau mit. In Offingen fing ein Akkuspeicher einer Photovoltaikanlage an zu rauchen. Dieser stand in einem vollgelaufenen Keller. Die Feuerwehr Offingen kappte die Verbindung zwischen der Anlage auf dem Dach und dem Speicher im Keller. Im Anschluss wurde der Speicher gekühlt. Ein Brandschaden entstand augenscheinlich nicht. In Gundremmingen begann zunächst ein Bauteil zu qualmen, das zum Umschalten des durch eine PV-Anlage erzeugten Stroms diente. Im Anschluss schlugen Flammen aus dem Bauteil, das zwischen der Anlage auf dem Dach und einem Akkuspeicher verbaut war. Der Hauseigentümer löschte den Brand mit einem Feuerlöscher und verständigte die Gundremminger Feuerwehr. Auch hier wurde die Verbindung zwischen der Anlage auf dem Dach und dem Speicher im Keller gekappt. Außer dem abgebrannten Schalter ist es augenscheinlich zu keinem Schaden gekommen, so die Beamten. (AZ)

