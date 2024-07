Polizei startet weitere Suchaktionen nach dem Vermissten aus Offingen

Die Ermittlungen rund um den vermissten Feuerwehrmann aus Offingen halten an. Seit dem 2. Juni 2024 gibt es keinen Hinweis darauf, wo der inzwischen 23-Jährige ist. Der junge Mann war bei einem Hochwasser-Einsatz mit vier weiteren Einsatzkräften unterwegs, als ihr Boot im Ortsbereich von Offingen kenterte. Seitdem suchen Polizei und Privatpersonen mit Hochdruck nach dem jungen Mann. Am Dienstag startete die Polizei eine erneute Aktion, die sie nach Lauingen an der Donau führte. In den kommenden Wochen sollen weitere Einsätze an der Mindel und an der Unglücksstelle erfolgen. Zuletzt hatte eine private Suchaktion für Aufsehen gesorgt.

