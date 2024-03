Offingen

Offinger Feuerwehr unter einer neuen Führung

Plus Für den Kommandanten der Feuerwehr Offingen gibt es jetzt zwei Stellvertreter. Bei der Dienstversammlung kam auch der Wunsch nach einem neuen Fahrzeug zur Sprache.

Von Peter Wieser

Der Schulungsraum war voll bei der Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Offingen am Freitag. Auch überraschend viele Jugendliche waren gekommen, immerhin zählt die Jugendfeuerwehr unter Jugendwart Stefan Griffel derzeit 15 Mitglieder. Ihnen galt der Gruß von Bürgermeister Thomas Wörz besonders, er hoffe, dass sie auch weiterhin dabeiblieben.

Seit Freitag hat diese einen neuen Kommandanten. Neben Jürgen Bayer, der die vergangenen sechs Jahre die Wehr führte, hatte sich auch Marcel Strehle für diese Position bereit erklärt und wurde mit deutlicher Stimmenmehrheit gewählt. Zuvor hatten sich die 35 Wahlberechtigten einstimmig für die Wahl zweier gleichberechtigten Stellvertreter ausgesprochen. Dem hatte der Offinger Marktgemeinderat bereits im Vorfeld zugestimmt, falls dies so gewünscht sei. Hierzu hatten sich ebenfalls mehrere Aktive bereit erklärt, der bisherige Stellvertreter Florian Schmucker jedoch aus beruflichen Gründen nicht mehr. Diese sind nun Patrick Müller und Max Vogel. Einerseits sei es erfreulich, wenn mehrere Kandidaten Bereitschaft zeigten, andererseits mache sich Enttäuschung breit, wenn man nicht gewählt werde, aber das sei Demokratie, so Bürgermeister Wörz, der Jürgen Bayer dankte und Marcel Strehle viel Erfolg in seiner Position wünschte.

