Tanz auf der Leinwand: Kino-Doku zeigt Günzburger Ballettgeschichte

In den Donaulichtspielen Offingen stellte Werner Flott seine Dokumentation über die Ballettschule Kircher in Günzburg vor, die auch auf DVD erhältlich ist.

Von Martin Gah

Tanztheater und Film trafen jüngst bei einer Veranstaltung in den Donaulichtspielen Offingen aufeinander. Dort stellte der Günzburger Werner Flott einen Dokumentarfilm über die Ballettschule Kircher vor, die ebenfalls in der großen Kreisstadt zu Hause ist. Flott war viele Jahre Moderator, Regisseur und Kameramann der Sendung „Das bunte Kultur-Schaufenster“ auf Augsburg TV. Verschiedene Beiträge über die Ballettschule aus dieser Sendung hatte Flott zu einem Film von etwa zwei Stunden Länge zusammengefügt.

Dazu gehören auch Interviews mit der Gründerin Annemarie Kircher und der heutigen Leiterin, ihrer Tochter Anja Kircher-Wagner. Annemarie Kircher war als Balletttänzerin an verschiedenen Theatern Deutschlands engagiert, zum Beispiel als Solotänzerin in Mainz. In München ließ sie sich zur Ballettpädagogin ausbilden. Anja Kircher-Wagner ist ebenfalls professionelle Tänzerin in München und hat eine Ausbildung als Ballettpädagogin. Zusätzlich ist sie im Jazz- und Stepptanz ausgebildet, was gerade bei den jungen Mitgliedern der Schule beliebt ist. 1971 wurde die Schule in bescheidenem Ambiente im Englischen Institut in Günzburg gegründet, im Jahr des 40. Gründungsjubiläums betrug die Mitgliederzahl 70 Personen. 1999 bewegte sich die Altersspanne der Tänzer zwischen fünf und 30 Jahren.

