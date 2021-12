Trockenen Fußes zum Sportplatz: In Offingen ist das oft kaum möglich

Plus Der Zustand der Straße zum Sportgelände des TSV Offingen lässt stark zu wünschen übrig. Die Marktgemeinde sucht jetzt nach einer Lösung.

Nicht nur die Sportler vom TSV Offingen oder Besucher des Sportgeländes nutzen ihn. Der Weg „Am Sportplatz“ ist auch eine beliebte Radfahrer- und Fußgängerstrecke. Zumindest, wenn es nicht gerade geregnet hat. Bei der Sitzung des Marktgemeinderats hat Zweiter Bürgermeister Florian Haupeltshofer (JBO) den desolaten Zustand des Weges, speziell im Bereich der Wertstoffcontainer zur Kurve zum Sportheim, angesprochen. Bei Regen bildeten sich tiefe und nicht einsehbare Pfützen, ein Durchkommen trockenen Fußes sei kaum möglich. Das Rangieren von am Wochenende parkenden Lastwagen verschlimmere die Situation zusätzlich.