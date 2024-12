Offingen will einen eigenen Weg beim Hochwasserschutz einschlagen

„Das Jahr 2024 war für uns nicht das glücklichste“, sagte Bürgermeister Thomas Wörz (SPD). In der jüngsten Sitzung des Offinger Gemeinderates blickte er auf das Hochwasser zurück, das seine Gemeinde im Juni dieses Jahres in einem „katastrophalen Ausmaß“ getroffen hatte. Es sei jetzt wichtig, den Bürgerinnen und Bürgern, die teils noch immer mit den Folgen des Hochwassers zu kämpfen haben, eine Perspektive zu geben. Und den Ort besser vor derartigen Naturkatastrophen schützen zu können. Jetzt strebt die Gemeinde die Entwicklung eines Hochwasserschutzkonzeptes an.

