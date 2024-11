Vorfahrt genommen: Unfall mit drei Verletzten in Offingen

In Offingen hat sich am späten Donnerstagabend ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem drei Personen leicht verletzt worden sind. Laut Polizei befuhr ein 23-jähriger Autofahrer gegen 21 Uhr die Leonhardstraße und wollte nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei übersah er den von links auf der Bahnhofstraße fahrenden, vorfahrtsberechtigten Wagen einer 18-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Im Auto der 18-Jährigen befanden sich noch drei Mitfahrer im Alter zwischen 20 und 21 Jahren, die bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt wurden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 7000 Euro. Gegen den 23-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. (AZ)

Offingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vorfahrt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis