Raubüberfall bei "Aktenzeichen XY": Kripo Neu-Ulm erhält rund 30 Hinweise

Ein 24-jähriger Kurierfahrer wird in Haldenwang überfallen und bewusstlos geschlagen. Der Vorfall lief am Mittwoch bei "Aktenzeichen XY". Wie es jetzt weitergeht.

Der Überfall auf einen Kurierfahrer im Dezember vergangenen Jahres war an diesem Mittwoch, 11. Oktober, Thema in der ZDF-Sendung „ Aktenzeichen XY“. Gleich zu Beginn der Sendung wurde der Raubüberfall auf den 24-Jährigen vorgestellt, der drei Tage vor Weihnachten 2022 von unbekannten Tätern angegriffen und am Kopf verletzt wurde. Anschließend entwendeten die Unbekannten einen Teil der Ladung. Die Tat wurde von Videokameras aufgezeichnet, Ausschnitte daraus waren in der Sendung zu sehen.

In der Fahndungssendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" werden bisher ungelöste Kriminalfälle von Schauspielerinnen und Schauspielern nachgestellt – anschließend stellen die sachbearbeitenden Beamten im Gespräch mit Moderator Rudi Cerne den bisherigen Ermittlungsstand vor und rufen Zuschauerinnen und Zuschauer dazu auf, mögliche Hinweise zu liefern. Im Fall aus Haldenwang ermittelt die Kripo Neu-Ulm – Jürgen Salzmann, Erster Kriminalhauptkommissar, war als leitender Bearbeiter in der ZDF-Sendung, die live in München aufgezeichnet wurde.

Raubüberfall läuft im ZDF: Das ist zu den vier Tatverdächtigen bekannt

Was ist zum Überfall bekannt? Wie die nachgespielten Szenen zeigen, arbeitete der 24-jährige Geschädigte bei einer Kurierfirma in Oberbayern. Drei Tage vor Weihnachten sollte er abends eine Lieferung abholen, seine Route hätte über Haldenwang und Neusäß nach Augsburg führen sollen. Gleichzeitig war seine Freundin, die ebenfalls bei der gleichen Firma arbeitete, unterwegs. Bei der Spedition in Haldenwang kam er gegen kurz nach 20 Uhr an, fuhr rückwärts vor das Tor, öffnete erst das Rolltor, dann die Hecktüren vom Transporter. Die Sachen, die er hätte abholen sollen, lagen auf einem Wagen bereit: einige Pakete und vier sogenannte "Safebags", das sind verplombte Taschen, in denen die Gegenstände für die Kunden aufbewahrt werden. Zu dieser Zeit war keiner mehr auf dem Gelände, wie der junge Mann später in seiner Aussage schilderte. Als er den Wagen näher zum Transporter schieben wollte, hätte er etwas im Augenwinkel bemerkt, sich umgedreht, dann einen Schlag abgekommen.

Doch erst schrittweise kam die Erinnerung zurück. Zunächst soll er nur einen Mann gesehen haben, später erinnerte er sich an drei. Zwischenzeitlich ist anhand der Videoaufnahmen belegt, dass es sich um drei männliche Unbekannte gehandelt haben soll. Einer der Täter schlug und trat unmittelbar auf den 24-jährigen Geschädigten ein, die anderen beiden Täter nahmen die vier „Safebags“ an sich. Einer dieser beiden hatte eine Schusswaffe dabei. Anschließend flohen sie über den Hof vermutlich in ein nahegelegenes Waldstück. Nur wenige Sekunden dauerte die Videoaufnahme. Als die Täter weg waren, konnte man erkennen, dass die Beine des Opfers zuckten. Die Kripobeamten am Tatort meinten, es sei Glück gewesen, dass der junge Mann überhaupt wieder zu sich gekommen sei. Auch die Freundin des Fahrers eilte zum Tatort, sie bekam einen Anruf des 24-Jährigen, nachdem er wieder zu sich gekommen war.

Täter sollen nach Überfall in Haldenwang auf die A8 geflohen sein

Die Ermittler vermuten, dass die Täter nach dem Überfall mit einem Fahrzeug auf die A8 in Richtung München geflohen sind. Ein Zeuge beobachtete laut Polizeibericht in Konzenberg rund eine halbe Stunde vor dem brutalen Überfall einen dunklen Transporter, besetzt mit drei Männern. Einer der Männer rauchte, das Fahrzeug hatte ein rumänisches Kennzeichen. Zeugen meldeten am nächsten Tag den Fund der geraubten leeren „Safebags“ nahe der Anschlussstelle Odelzhausen, rund 70 Kilometer vom Tatort entfernt, auf Höhe des Ortes Sulzemoos/Orthofen. Die „Safebags“ enthielten vor dem Raub Päckchen mit verschiedensten Gegenständen im Gesamtwert von rund 20.000 bis 25.000 Euro. Die Gegenstände wurden im Rahmen der Sendung teilweise vorgestellt. So teilte Salzmann mit, dass sich unter den Waren eine Luxusuhr der Marke Tudor Black Bay in Silber, fünf Krügerrand Goldmünzen und unter anderem zwei Ringe, einer davon ein 18 Karat Weißgoldring, befunden haben.

"Aktenzeichen XY": Ermittler erhoffen sich über TV-Sendung neue Hinweise

Hoffnungen setzten die Ermittler auf weitere Zeugenaussagen zu den drei unbekannten Tätern. Diese waren alle im Alter zwischen 25 und 35 Jahren und rund 185 cm groß. Darüber hinaus gibt es folgende Beschreibung der Kripo:

Täter 1: sehr sportlich, eventuell Kampfsportler

Täter 2: bewaffnet mit einer Schusswaffe, Bauchansatz, bewegte sich träger

Täter 3: normale bis kräftige Statur, helle Maske, Schuhe mit hellen Applikationen

"Aktenzeichen XY" am 11. Oktober im ZDF: Kripo hofft auf Hinweise

Jürgen Salzmann appellierte in der Sendung an mögliche Mitwisser der Tat: Das 24-jährige Opfer "wurde bei der Tat unnötig brutal angegriffen", die Täter haben sogar den möglichen Tod des Mannes in Kauf genommen. Mögliche Mitwisser können sich anonym an die Polizei wenden und so dabei helfen, "dieses brutale Verbrechen aufzuklären". Gegen 21 Uhr sind bereits "rund ein Dutzend Anrufe" bei den Kollegen auf der Dienststelle eingegangen, wie Salzmann in einem Zwischenstand sagte. Am Ende von "Aktenzeichen XY" wird ein Resümee gezogen: Tatsächlich gab es zwei interessante Hinweise. Zum einen habe ein Zuschauer am Tattag in Haldenwang einen Transporter mit ausländischem Kennzeichen bemerkt, zum anderen konnte ein weiterer Zuschauer einen Hinweis zu den Goldmünzen geben. Diese sind möglicherweise in den Sozialen Medien zum Kauf angeboten worden. Wie Holger Stabik, Polizeipressesprecher des Präsidiums Schwaben Süd/West am Donnerstag auf Nachfrage mitteilt, sind bis acht Uhr morgens bereits rund 30 Hinweise zu diesem Fall bei der Kripo eingegangen. Über die Qualität dieser lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage treffen. In den Folgetagen werden die Anrufe ausgewertet und mit möglichen Zeuginnen und Zeugen gesprochen. Ob der eine Tipp, der zur Klärung des Falls beitragen könnte dabei sei, lasse sich bisher nicht sagen.

Übrigens: In der Sendung werden in der Regel laut ZDF nur sogenannte Kapitaldelikte aufgenommen werden, das heißt besonders schwere Verbrechen, deren Aufklärung bei der Polizei höchste Priorität besitzt. Dazu zählen beispielsweise Mord, Sexualdelikte, Raub oder schwere Betrugsfälle. Kommen die Ermittlungsbehörden mit den klassischen Fahndungsmethoden nicht weiter, suchen sie die Zusammenarbeit mit der Fernsehredaktion von Aktenzeichen XY. Umgekehrt geht die Redaktion auf die zuständigen Behörden zu bei Fällen von großer öffentlicher Bedeutung oder Aufmerksamkeit. (AZ)