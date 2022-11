Autofahrer setzt in Winterbach eine kranke Katze aus

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass ein Autofahrer ermittelt werden konnte, der in Winterbach eine Katze ausgesetzt hatte. Das Tier starb.

Wie abgebrüht muss jemand sein, eine kranke Katze auszusetzen? Das dachte sich wohl auch eine aufmerksame Anwohnerin in Rechbergreuthen, Gemeinde Winterbach. Laut Polizei beobachtete sie am Montagnachmittag, wie aus einem Auto eine Katze ausgesetzt wurde. Das Tier konnte durch die Familie der Frau wieder eingefangen werden. Offenbar litt die Katze an einem Darmdurchbruch und war medizinisch nicht mehr zu retten. Sie musste vom Tierarzt eingeschläfert werden. Der Autofahrer, der das Tier ausgesetzt hatte, wurde von den Beamten der Polizei Burgau ermittelt. Er wird nach dem Tierschutzgesetz angezeigt. (AZ)