Adventskonzert des Musikvereins Reisensburg

Der Musikverein Reisensburg konnte am vergangenen Sonntag bei seinem Adventskonzert ein Jubiläum feiern. Vor 20 Jahren – 2004 – hatte die damalige musikalische Leiterin, Renate Schmid, die Idee, in der Reisensburger Kirche zu Advent die Zuhörerinnen und Zuhörer mit ruhigen und adventlichen Weisen zu erfreuen. Nur 2020, im ersten Coronajahr, fiel das Konzert komplett aus. Ein Jahr später bereits konnten die Musikantinnen und Musikanten wenigstens auf dem Kirchplatz beim „Adventsblasen“ auf die Adventszeit hinweisen. Dirigentin Angela Pflüger hatte mit ihren Musikantinnen und Musikanten in den letzten Monaten Stücke aus verschiedenen musikalischen Stilrichtungen eingeprobt. Nach dem Konzert in der Reisensburger St.-Sixtus-Kirche – sozusagen auf dem „Heiligen Berg von Reisensburg“ – lud der Fanclub des Musikvereins mit schwäbischen Leckereien zum Verweilen auf dem Kirchplatz ein. Ein Stück an diesem Abend, „Cloud(iu)s, der Wolkenmann“, war sozusagen dreidimensional. Unter Mitwirkung von einigen Reisensburger Jungmusikanten, die vorab zusammen mit der Jugendleiterin des Vereins, Theresa Sauter, die „Geräusch-Gerätschaften“ bastelten, wurde von ihnen Regen, Wind, Sturm, Schnee und Sonne währender Darbietung zelebriert. Text/Foto: Wolfgang Hödl

Icon Vergrößern Dirigentin Angela Pflüger und „ihre“ Musikantinnen und Musikanten. Foto: Wolfgang Hödl Icon Schließen Schließen Dirigentin Angela Pflüger und „ihre“ Musikantinnen und Musikanten. Foto: Wolfgang Hödl