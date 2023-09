Das 9,5-Millionen-Projekt "Grundschule Reisensburg" beginnt

Plus Alte Technik und zu wenig Platz – die Grundschule Reisensburg wirkt wie aus der Zeit gefallen. Wie die Bildungseinrichtung schon in zwei Jahren aussehen soll.

Die Sonne wärmte am Mittwoch über Reisensburg. Kinder sangen im Chor mit Gitarrenbegleitung "Wer will fleißige Handwerker seh'n" vor der Grundschule. Zum ungewöhnlich großen Publikum gehörten der Günzburger Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ( SPD), Schulleiterin Heidrun Rebenstorff, zahlreiche Mitglieder des Günzburger Stadtrats und Verantwortliche für die Baustelle. Nach mehr als 50 Sitzungen, wie Harald Tiefenbacher vom gleichnamigen Architekturbüro berichtete, starteten nun die Bauarbeiten für die Generalsanierung und Erweiterung der Grundschule Reisensburg.

9,5 Millionen Euro soll das Ganze kosten – ohne Ausstattung wie Fotovoltaik-Anlagen oder EDV. Die Stadt rechnet mit Fördersummen in Höhe von 4,7 Millionen, sagt der Oberbürgermeister. 2025 sollen die Räume des neuen Anbaus nutzbar sein. Dass die Generalsanierung der Reisensburger Grundschule alles andere als günstig wird, war dem Günzburger Stadtrat bereits im vergangenen Jahr klar. Jauernig sprach von einer gigantischen Preissteigerung, die es in der jüngsten Vergangenheit im Baugewerbe gab. Doch das Vorhaben sei schlichtweg notwendig gewesen.