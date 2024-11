Gute Blattl beim 25. Munk- Team- Pokal

Beim Wettkampf um den Munk-Team-Pokal besuchen sich die Schützenjugenden aus Nornheim, Leinheim und Reisensburg jedes Jahr im wechselnden Rhythmus, um den neuen Besitzer des Pokals, der inzwischen das 25. Mal neu vergeben wird, untereinander auszumachen. 2024 gingen in Reisensburg 19 Jungschützen der drei teilnehmenden Vereine an den Start. Hierzu mussten sie mit insgesamt 20 Schuss möglichst viele Ringe erzielen und ein gutes „Blattl“, einen Tiefschuss, bei dem es um die Entfernung zur Scheibenmitte geht, schießen.

Schon die Jüngsten (ab zehn Jahren) dürfen hier antreten. Und wer sein Gewehr noch nicht von alleine sicher halten kann, darf aufgelegt schießen. Der Firmengründer der Munk Group, Ferdinand Munk, sorgte vor vielen Jahren mit der Stiftung des Pokals dafür, dass sich die drei Nachbardörfer im Wettkampf sportlich messen können. Wichtiger Nebeneffekt: Die Jugendabteilungen bleiben in Kontakt und das Miteinander wird nicht vergessen. Schließlich ist es ja ein Team-Pokal, die Mannschaftsleistung zählt. So bringt es einem Verein nichts, die beste Schützin oder den besten Schützen an den Start zu bringen, sondern die Mannschaft muss geschlossen Leistung zeigen. Damit die Jugendleiter bei der Nominierung der Schützen niemanden benachteiligen, kommen automatisch die drei besten Schützen des jeweiligen Vereins in die Wertung.

Besonders das Engagement der Vereine und der Jugendleitung für die Nachwuchsschützen wurde von Munk hervorgehoben. Er freute sich sehr, dass inzwischen zum 25. Mal alle aus den drei benachbarten Dörfern zusammenkommen, um gemeinsam den Pokal in dieser langen Zeit weiterleben und weiter wandern zu lassen. Zum Dank für die wichtige Jugendarbeit lädt Munk alle Teilnehmer mit ihren Betreuern zum Munk-Tag ins Legoland ein, der im Rahmen des 125. Gründungsfest der Munk-Group stattfindet. Die Wertung 2024 sieht wie folgt aus. Mannschaft: 1. Reisensburg, 2. Leinheim, 3. Nornheim. Einzel: 1. Fabian Kuhn (Reisensburg), 2. Anoush Kocharyan (Reisensburg), 3. Felix Hurler (Leinheim). (AZ)