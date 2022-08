Jettingen erlebt das Fest der Dressurreiterinnen

Plus Frauen und Juniorinnen holen in Jettingen alle Siegerschleifen. Die Gastgeber haben viele Gründe, ein äußerst positives Fazit zu ziehen – und Vorfreude auszustrahlen.

Ines Brückel ist die überragende Reiterin des Dressur-Turniers beim RFV Jettingen. Die für die PF Dachau antretende Sportlerin gewann auf Sorentino beide M*-Prüfungen und damit die anspruchsvollsten Herausforderungen der Veranstaltung. Erfolgreichste Teilnehmerin des gastgebenden Vereins war Florentine Hauser-Oehler. In den M*-Dressuren belegte sie auf La Mar einmal den vierten und einmal den zweiten Platz.