vor 18 Min.

Jana Schrödter aus Riedheim erhält das Goldene Reitabzeichen

Ein erfolgreiches Team: Jana Schrödter und Der Erbe, hier auf der heimischen Anlage in Riedheim. Für zehn Siege in der schweren Klasse wird die 22-Jährige nun ausgezeichnet.

Plus Dressurreiterin Jana Schrödter aus Riedheim ist erst 22. Dennoch hat sie die Voraussetzungen für das Goldene Reitabzeichen übererfüllt. Jetzt bekommt sie es.

Von Martin Stellberger

Jana Schrödter aus Riedheim ist eine begnadete junge Dressurreiterin, die seit Jahren mit ihren Pferden Der Erbe und Frau Holle von sich reden macht. Ihrer Erfolge sind so viele, dass man sich heraussuchen könnte, welche sie einreicht bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), um das Goldene Reitabzeichen zu bekommen. Die geforderten zehn Siege in der schweren Klasse hat die 22-Jährige längst übererfüllt. Zehn Siege in der Klasse S* feierte sie mit ihrem Oldenburger Der Erbe in den Jahren 2019 bis 2021. Dazu kommen aus dem Jahr 2020 vier Siege in der Klasse S* mit Frau Holle. Ein i-Tüpfelchen fehlte aber noch, denn gefordert ist auch ein Erfolg in der Klasse S**. Und den errang Schrödter mit Der Erbe beim Turnier 2021 auf Gut Ising.

Warum ausgerechnet in Winterlingen?

Nun also ist es so weit. Beim Reitturnier in Winterlingen (Zollernalbkreis) wird die 22-Jährige an diesem 3. Juni 2023 das Reitabzeichen erhalten. Warum gerade dort? Schrödter antwortet: „Ich wollte einen schönen Veranstaltungsort finden und ich habe gehört, dass sich die Verantwortlichen dort sehr viel Mühe geben. Und es ist ja auch in der Nähe.“

