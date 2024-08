Carnevals-Club-Harthausen wäscht und spendet

Der Carnevals-Club-Harthausen hat einen Carwash-Day organisiert und spendet den Erlös aus dem Kaffee- und Kuchen-Verkauf. Die CCH-Showtanzgruppe hat dabei den ganzen Tag so ziemlich alles, was Räder hat, gewaschen. Während 61 Pkws und Motorräder, zwei Sprinter, ein Wohnmobil und sogar ein Bus und zwei Lkws an teilweise bis zu vier Plätzen gleichzeitig auf Hochglanz gebracht wurden, gab der Elferrat Kaffee und Kuchen aus, den die Eltern der Aktiven der Kinder- und Teenagergarde gebacken hatten. Auf diese Weise kam in dem aufgestellten Spendenschwein ein ansehnlicher Betrag zusammen, den der Verein zudem auf 500 Euro aufrundete. Der Betrag wurde von der kompletten Showtanzgruppe, dem Präsidenten Christian Held und Vize-Präsidenten Hermann Wiedenmann an Rettenbachs Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast übergeben und kommt nun den Betroffenen des Hochwassers in Remshart zugute. Text: Sandra Dietrich-Kast/Foto: Philipp Hirsch

