Rettenbach

18:30 Uhr

Mesnerin Ulrike Remmele ist die gute Seele der Rettenbacher Kirche

Viel zu tun hat in den nächsten Wochen Mesnerin Ulrike Remmele in der Pfarrkirche St. Ulrich in Rettenbach.

Plus Seit zehn Jahren ist Ulrike Remmele in der Ulrichskirche in Rettenbach tätig. Urlaub in der Weihnachtszeit ist undenkbar, denn dann hat sie eine Vielzahl an Aufgaben.

Von Sandra Kraus

Auch ein Gotteshaus braucht eine gute Seele, die sich kümmert, pflegt und herrichtet. In der Ulrichskirche in Rettenbach ist Ulrike Remmele als Mesnerin diese gute Seele und sie hat jetzt im Advent und in der Weihnachtszeit mehr zu tun. Wie in jedem Haus beginnt es auch in der Kirche mit einem Weihnachts-Großputz. Helfende Hände waren herzlich willkommen, doch von den 15 Frauen früherer Tage sind nicht mehr viele geblieben. Zu viert seien sie gewesen, was nicht geschafft wurde, übernimmt Remmele selber. Es ist ja noch Zeit. Einziger Schmuck in der Kirche ist momentan ein großer Adventskranz.

