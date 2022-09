Rettenbach

Radweg von Harthausen nach Leinheim kommt nur teilweise

Plus Der Radweg bei Harthausen kommt, aber nicht wie geplant. Der Gemeinderat beriet zudem über die Zuführung von Rücklagen im Finanzhaushalt und die Senkung der Energiekosten.

In der Juli-Sitzung hatte der Rettenbacher Gemeinderat mehrheitlich den Planungen zum Ausbau der bestehenden Verbindung vom Hirtenweg in Harthausen nach Leinheim zu einem 3,5 Meter breiten Rad-, Geh- und Wirtschaftsweg zugestimmt. Mit dem Anschluss an den entlang der ehemaligen B 10 verlaufenden Radweg wäre auch von Harthausen aus für Radfahrer eine sichere Verbindung geschaffen. Nachdem sich ein Teil der Verbindung auf Günzburger Flur befindet, hätte das Vorhaben in einem interkommunalen Projekt mit der Stadt Günzburg realisiert werden sollen.

