Sanierung der Gemeindehalle in Rettenbach ist abgeschlossen

Die Rettenbacher Gemeindehalle ist eine sehr gut frequentierte Versammlungsstätte, die den Bürgerinnen und Bürgern für Veranstaltungen jeder Art von der Gemeinde zur Verfügung gestellt wird. Hier treffen sich die Mitglieder der ortsansässigen Vereine, es werden Veranstaltungen durchgeführt und Gemeinderatssitzungen sowie Trauungen abgehalten. Auch die Feuerwehr Rettenbach nutzt die Räume und außerdem finden hier auch die Treffen der Seniorinnen und Senioren statt. Deswegen hat die Gemeinde in die Sanierung des Gebäudes auch eine ganze Menge investiert.

Zunächst wurde die störanfällige und ölbefeuerte Heizungsanlage ausgetauscht, die aus wirtschaftlicher und ökologischer Sicht erneuert werden musste, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Das Gemeinderatsgremium hat sich in Bezug auf eine neue Heizungsanlage die Kosten und Folgekosten ermitteln lassen und die Beschaffung einer Pelletanlage entschieden. Die Kosten hierfür lagen nach Gemeindeangaben bei 245.000 Euro.

Wassereinbruch sorgte für Probleme in der Gemeindehalle Rettenbach

Ein heftiges Unwetter hatte im vergangenen Jahr in der Rettenbacher Gemeindehalle einen Wassereinbruch zur Folge. Daraufhin mussten umfangreiche Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden. Der Boden in der Sporthalle wurde ausgetauscht und im selben Zug wurden Sanierungs- und Verschönerungsmaßnahmen veranlasst. Unter anderem erhielten das Foyer, der Garderobenbereich und der Aufgang zum Obergeschoss einen neuen Anstrich und neue Bodenbeläge, in der Sporthalle wurde eine effiziente LED-Beleuchtungstechnik verbaut und der Garderobenbereich umgestaltet.

Einige veraltete Sportgeräte wurden aussortiert und einer neuen Verwendung zugeführt. So stehen diese den Besuchern nun im Foyer als Sitzmöglichkeiten zur Verfügung. Die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 116.000 Euro. Auch die Mitarbeiter des Bauhofs wirkten tatkräftig mit: Neben den beteiligten Unternehmen führten sie zahlreiche Arbeiten und Maßnahmen aus. (AZ)