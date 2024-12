Schützenverein "Frisch Auf" Rettenbach kürt neue Schützenkönige

Insgesamt 28 Vereinsmitglieder nahmen am Weihnachtsschießen beziehungsweise den Vereinsmeisterschaften des Schützenvereins "Frisch Auf" Rettenbach teil und kämpften um Ehren und Titel. 1. Schützenmeister Herbert Stricker freute sich ganz besonders über die enorm starke Beteiligung der Schützenjugend. Insgesamt 13 Jungschützen beteiligten sich am Wettkampf und die Ergebnisse konnten sich wirklich sehen lassen. Auf der Weihnachtsfeier im Schützenheim Rettenbach wurden traditionell die Besten-Ehrungen durchgeführt und die Vereinsmeister sowie die Schützenkönige 2025 im Erwachsenen- und Jugendbereich gekürt. Zum zweiten Mal in Folge sicherte sich Maximilian Wykydal mit einem 16,1-Teiler die Königskette. Die neue Majestät wird auf der Jugendscheibe verewigt. Vizekönig wurde knapp dahinter Maximilian Kraus mit einem 20,1-Teiler. Eine Premiere gab es bei den Erwachsenen. Zum ersten Mal sicherte sich der 2. Schützenmeister Christoph Birk die Königskette. Der Pistolenschütze erzielte einen 10,6-Teiler. Mit einem 20,1-Teiler gewann Ulrich Müller die Brezen- und Wurstkette, die traditionell dem Zweitplatzierten vorbehalten ist. Rettenbachs Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast freute sich mit den Geehrten und durfte den neuen Königen die Königsketten umhängen. Für Abwechslung und so manches Schmunzeln sorgte die inzwischen etablierte Wichtelrunde, bei der mitgebrachte Geschenke im Losverfahren den Besitzer wechseln. Natürlich durfte auf so einer Feier gutes Essen nicht fehlen. Das Pächterehepaar Schobloch versorgte die Schützenfamilie mit gewohnt leckerer Hausmannskost. Großzügigerweise stellten sie zudem Selbstgeräuchertes zur Versteigerung für die Jugendkasse zur Verfügung. Der nächste gemeinschaftliche Pizza-Abend ist also gerettet. Text/Foto: Christine Birk

