Sie berät Eltern, damit Kleinkinder eine "gute Nacht" haben

Plus Bettina Lehner aus Rettenbach möchte mit Babyschlafcoaching gestressten Eltern helfen. Wie ihr Einsatzgebiet aussieht und warum sie sich mit dem Thema auseinandersetzt.

Babys sind etwas Wunderbares – sie können aber auch einige Nerven kosten. Das ist weder für die Kleinkinder selbst toll noch für ihre Eltern. Da kommt Bettina Lehner ins Spiel. Die Rettenbacherin will Familien entspannte Nächte verschaffen. Unterstützung dafür bietet sie mit ihrem Online-Babyschlafcoaching. Wie das funktioniert.