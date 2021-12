So geht es beim Baugebiet „Am Hirtenbach“ in Rettenbach weiter

Plus Der Zeitplan für das Wohngebiet steht. Auch eine andere Frage wurde beantwortet: Wie steht der Gemeinderat zum Bahnprojekt Ulm-Augsburg?

In Rettenbach entstehen westlich der Hauptstraße und nördlich des Hirtenbachs neue Wohnbauflächen. Noch bis zum 21. Januar liegt der Entwurf des Bebauungsplans für das Gebiet „Am Hirtenbach“ öffentlich aus. Einmal mehr betonte Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast ( CSU) in der Sitzung des Gemeinderats: „Die Nachfragen nach Baugrundstücken reißen nicht ab.“