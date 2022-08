Rettenbach

vor 16 Min.

Unbekannte beschädigen in Rettenbach eine Baumaschine

An einer abgestellten Walze haben am Wochenende in Rettenbach Unbekannte eine Scheibe eingeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Samstagmittag bis zum Sonntagmittag wurde in Rettenbach eine Baumaschine, die in der Hauptstraße abgestellt war, von bisher unbekannten Personen beschädigt. An der Walze wurde eine Scheibe eingeschlagen, die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau. (AZ)

Themen folgen