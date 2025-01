Zimmerbrand in unbewohntem Haus: Keine Verletzten

Die umliegenden Feuerwehren sind am Freitagabend zu einem Zimmerbrand in den Ortsteil Remshart gerufen worden. Der Auslöser hierfür war der Herd in einem unbewohnten Haus. Dieser wurde zuvor von einem Berechtigten benutzt, wie die Polizei Burgau erklärt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich vor allem durch starke Rußbildung im fünfstelligen Bereich bewegen. Die Freiwilligen Feuerwehren Remshart, Rettenbach, Offingen, Unterknöringen, Oberknöringen und Burgau waren mit insgesamt mehr als 50 Kräften im Einsatz. Vorsorglich war auch ein Rettungswagen am Einsatzort, der glücklicherweise nicht benötigt wurde. (AZ)

