Softshelljacken und Poloshirts für die Musiker des MV Rieden

Die Musiker des Musikvereins Rieden dürfen sich über eine besondere Bereicherung freuen: Dank der großzügigen finanziellen Unterstützung von Firmeninhaber Werner Ley konnten kürzlich einheitliche Poloshirts und Softshelljacken angeschafft werden. Jedes Mitglied trägt nun stolz das Vereinslogo auf dem Rücken und seinen eigenen Namen auf der Brust – ein sichtbares Zeichen für den Zusammenhalt und die Identität des Vereins.



Werner Ley unterstützt den Verein bereits seit 2022 kontinuierlich und ermöglicht durch seine Spenden eine Vielzahl von Projekten und Initiativen. Ohne seinen Beitrag wären viele der Vereinsaktivitäten, die den Musikern viel bedeuten, nicht möglich.



„Seine Unterstützung ist für uns nicht nur eine finanzielle Hilfe, sondern auch eine große Motivation und Bestätigung für unsere Arbeit“, so der Vorstand Josef Ellenrieder. Auch für die neuen Bekleidungsstücke leistete Werner Ley einen erheblichen Beitrag, wodurch die Musiker nun ein einheitliches Erscheinungsbild präsentieren können. Die nächste Gelegenheit, den Verein zu erleben, bietet sich am Samstag, 7. Dezember, um 19.30 Uhr beim Jahreskonzert unter dem Thema „Kontraste“ in der Kötztalhalle in Rieden. (AZ)

