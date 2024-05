Röfingen

vor 53 Min.

Kita, Feuerwehr, Breitband: Hier wird Röfingen investieren

Kontinuierlich steigende Haushaltszahlen in Röfingen: Am Montag wurde im Gemeinderat der Haushalt 2024 beschlossen.

Plus In der Gemeinde steht 2024 einiges an. Das Dauerparken am Kirchplatz und übermäßiges Plakatieren waren neben dem Haushalt weitere Themen in der Sitzung.

Von Peter Wieser

Im Februar hatte sich der Röfinger Gemeinderat mit dem Investitionsprogramm auseinandergesetzt, in dieser Woche wurde nun der Haushalt beschlossen. So stellt sich dieser zusammen: Der Verwaltungshaushalt schließt mit knapp 2,36 Millionen Euro ab, rund drei Millionen Euro beträgt das Volumen des Vermögenshaushalts. Kämmerin Manuela Hesse erläuterte die wichtigsten Eckdaten.

Mit einem Gesamthaushalt von knapp 5,4 Millionen Euro liegt das Volumen erneut höher als in den Vorjahren. Die Steuerkraft steigt, womit sich in der Regel auch die Umlagekraft erhöht. Gleiches gilt für die Einnahmen aus der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen sowie aus der Gewerbesteuer – den wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde. Nach Abzug der ebenfalls gestiegenen Kreisumlage mit rund 680.000 Euro sowie der Umlagen an die Verbände (Verwaltungsgemeinschaft Haldenwang, Grundschule Röfingen und Mittelschule Burgau), verbleibe im Verwaltungshaushalt dennoch ein Betrag in Höhe von 54 Prozent, über den die Gemeinde frei verfügen könne. Genauer gesagt, um ihre Pflichtaufgaben zu erfüllen, so die Kämmerin. Mit einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von knapp 643 Euro liegt Röfingen auf Landkreisniveau, nach Rückzahlung eines kurzfristigen Kredites für das Baugebiet Kirlesberg wesentlich niedriger. Gegen Ende des Jahres betragen die Schulden noch etwa 180.000 Euro bei Rücklagen in Höhe von 1,4 Millionen Euro. Rund 120.000 Euro sollen 2024 dem Vermögenshaushalt zugeführt werden, etwas weniger erfreulich ist das Defizit der Kindertagesstätte mit knapp 298.000 Euro. Es sei ein planerisches Defizit, wie es am Ende des Jahres tatsächlich erscheine, werde man sehen, erklärte Kämmerin Hesse.

