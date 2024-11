Mitgliederversammlung des BLLV Günzburg

Die Mitgliederversammlung des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnen Kreisverbandes Günzburg (BLLV) war auch dieses Mal mit rund 70 Gästen gut besucht. Der Kreisvorsitzende Roland Grimm eröffnete und moderierte die Versammlung. In seiner kurzen Ansprache betonte er das Motto „Auf die Vision kommt es an“, wobei er auf die Vision des BLLV hinwies, beste Bildung für die Schülerinnen und Schüler sowie beste Arbeitsbedingungen für alle Kolleginnen und Kollegen zu ermöglichen. Der BLLV Kreisverband Günzburg leistet mit seinen Aktionen und Unterstützungen einen wichtigen Beitrag dazu. Gerhard Schurr lobte in seinem Grußwort die zahlreichen Aktionen und den unermüdlichen Einsatz der Vorstandschaft für ihre Mitglieder. Er betonte, dass der Kreisverband Günzburg in Schwaben vorbildlich sei. Der Tätigkeitsbericht der Vorstandschaft, der den Zeitraum von Mai 2022 bis Oktober 2024 abdeckte, hob die steigenden Mitgliederzahlen hervor. Aktuell zählt der Kreisverband 587 Mitglieder und ist damit der drittstärkste Kreisverband in Schwaben. Zu den Aktivitäten des Kreisverbandes zählen zahlreiche kreative, bildungspolitische, standespolitische und gesellige Veranstaltungen für die Mitglieder sowie Kooperationen mit verschiedenen Organisationen wie dem Bayerischen Beamtenbund, dem Kreisjugendring Günzburg oder dem Trägerverein des Schullandheims Stoffenried. Ein Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Geehrt wurden insgesamt 16 Mitglieder für 25, 40, 50, 55, 60, 65 und sogar 70 Jahre Mitgliedschaft, was die langjährige Treue und das Engagement der Mitglieder für den BLLV verdeutlicht. Diese Ehrungen wurden mit geschichtlichen und bildungspolitischen Themen der jeweiligen Jahre umrahmt. Zudem wurde für jedes Jahr vorgestellt, welches Auto damals Deutschlands liebstes Kind war. Die Mitgliederversammlung endete mit einem gemeinsamen Essen und guten Gesprächen, die den Abend in einer angenehmen Atmosphäre ausklingen ließen. Text: Roland Grimm, Foto: Eva-Maria Hämmerle

