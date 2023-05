Drei Scheppacher engagieren sich für die Hebsack-Eiche

Drei Scheppacher haben beschlossen, sich um einen besonderen alten Baum im Scheppacher Forst zu kümmern. So wollen sie ihn schützen.

Sie steht in der Nähe des Rundwanderwegs "Rund um den Hebsack" im Scheppacher Forst, oben am westlichen Waldrand, wo sich der freie Blick nach Scheppach und zum Mindeltal öffnet. Mächtig und knorrig, knapp 30 Meter ist sie hoch, mit einem Stamm, dessen Durchmesser es in Brusthöhe auf gut anderthalb Meter bringt. Die Rede ist von einer Stieleiche, "Quercus robur", auch Sommereiche oder Deutsche Eiche genannt. Genau diese hat es drei Personen aus Scheppach besonders angetan: Elisabeth Kopp, Jettingen-Scheppachs Altbürgermeister Hans Reichhart und Hermann Seitz, Vorsitzender des Nutzungsrechtewalds, haben beschlossen, sich um den Baum zu kümmern.

Wie kommt man dazu, sich für einen Baum im Wald zu begeistern? Hans Reichhart erzählt: Man habe sich immer wieder über die wunderbare Natur rund um die Wallfahrtskirche Allerheiligen unterhalten, über besondere Orte und Lieblingsplätze. So sei man auch auf die Eiche gekommen, die sie von Anfang an fasziniert habe. Elisabeth Kopp sagt: "Wir haben beschlossen, wir wollen diesen Baum schützen."

Die Hebsack-Eiche im Scheppacher Forst ist k ein Naturdenkmal

Um die Kriterien als Naturdenkmal zu erfüllen, hätte die Eiche jedoch frei und alleine stehen müssen, nicht im Wald und umgeben von anderen Bäumen. "Es ist ein besonderer Baum, einerseits vergessen, was andererseits vielleicht auch gut ist, und er hat seine Berechtigung", sagt Hermann Seitz. Der Standort der Eiche ist nicht nur landschaftlich prägnant, sondern auch aus historischer Sicht bedeutend. Ganz in der Nähe führte der Niederländische Postkurs vorbei, der die Niederlande mit Italien und in einem Abzweig mit Wien verband. Ab dem Jahr 1549 war Scheppach auf der Route von Rheinfelden bei Karlsruhe nach Augsburg sogar Poststation.

Es gehe nicht nur darum, die Eiche besonders zu schützen, sondern auch darum, die Bevölkerung für die Bedeutung dieses und anderer Bäume zu sensibilisieren, so Reichhart. Dazu erhalte man Unterstützung vom Verein Naturpark Augsburg – Westliche Wälder mit Geschäftsführerin Eva Liebig und Naturpark-Rangerin Johanna Völkel. Zunächst hatte sich die Frage gestellt, wie alt die Eiche tatsächlich ist. Eine Stieleiche kann immerhin 1000 Jahre alt werden. Für eine genaue Altersbestimmung wäre allerdings eine Kernbohrung erforderlich gewesen. Das aber wollten die drei Scheppacher nicht – man hätte dem Baum nichts Gutes getan.

Die Eiche ist etwa 370 Jahre alt

Stattdessen wurde der Baum bewertet: Ronald Lutz, zertifizierter Baumkontrolleur und European Tree Worker aus Deisenhofen im Nachbarlandkreis Dillingen hat ihn sich näher angesehen, Daten und Umweltfaktoren aufgenommen und ausgewertet. Bei dieser Gelegenheit bekam die Eiche ihren Namen: die "Hebsack-Eiche", passend zur Umgebung. Inzwischen liegt das Baumgutachten vor: Sie ist etwa 370 Jahre alt und in einem relativ vitalen Zustand. Zur Förderung der weiteren Entwicklung wäre eine partielle Freistellung durch Entnahme einzelner Nachbarbäume zu empfehlen, damit hätte die Eiche laut Gutachten eine weitaus höhere Lebenserwartung. Ebenfalls zu empfehlen wäre die Markierung in Form eines Schildes mit der Bezeichnung "Habitatbaum", solange die Untere Naturschutzbehörde die Eiche nicht als Naturdenkmal übernehme. Der Baum selbst biete Lebensraum für unzählige Tierarten.

Was hat die Hebsack-Eiche wohl alles in ihren 370 Jahren erlebt? Es gab sie bereits, als Scheppach zur Markgrafschaft Burgau und damit zu Österreich gehörte (1301 bis 1805). Eine Tafel soll künftig an historische Geschehnisse erinnern. Auch eine Bank für die Spaziergänger soll aufgestellt werden. (AZ)