Der Schützengau Burgau zeichnet verdiente Mitglieder aus

Plus Die nun im Gau Burgau geehrten Mitglieder betreiben ihr Ehrenamt aus Leidenschaft. Zwei von ihnen verhinderten sogar das Aus für einen Verein.

Traditionell werden bei der Generalversammlung des Schützengaues Burgau Personen geehrt, die ehrenamtlich tätig sind. So war es auch beim aktuellen Treffen in Roßhaupten. Auffallend dabei war, wie viele Gemeinsamkeiten die Gewürdigten aufweisen.