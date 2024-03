Frau missachtet Vorfahrt in Schneckenhofen und baut Unfall

Eine 34-Jährige biegt in Schneckenhofen in eine Straße ab und nimmt einer 80-jährigen Verkehrsteilnehmerin die Vorfahrt. Dabei entsteht ein hoher Schaden.

Am Donnerstagmorgen hat eine 34-jährige Autofahrerin einer anderen Verkehrsteilnehmerin im Bibertaler Ortsteil Schneckenhofen die Vorfahrt genommen und einen Unfall verursacht.

Laut Polizei war die 34-Jährige um 7.15 Uhr auf der Drillstraße unterwegs, als sie in Richtung Bubesheimer Straße abbog. An der dortigen Einmündung missachtete sie Vorfahrt einer 80-jährigen Autofahrerin, die sich bereits auf der Bubesheimer Straße befand. Hierbei kam es zur Kollision, verletzt wurde dabei niemand. Bei dem Unfall entstand Schaden in Höhe von 6000 Euro. (AZ)

