vor 8 Min.

300 Sportler schaffen 3000 Kilometer

Der Trend hält an: Im Vergleich zu den Anfangsjahren starten inzwischen viele Männer bei den einzelnen Tour-Etappen, wie hier in Ebershausen.

Die Hochsommer-Etappe in Ebershausen ist anspruchsvoll, bietet aber auch viele schattige Plätzchen

Bei hochsommerlichen Temperaturen sind 289 Breitensportler in den 17. Nordic Walking-Tag des FC Ebershausen gestartet.

Die anspruchsvollen Strecken in Ebershausen mit bis zu 178 Höhenmetern haben es in sich. Der Großteil der Strecken verläuft ausschließlich im Staatswald und bietet bei hohen Temperaturen viel Schatten. Die 176 Frauen und 113 Männer waren über 13 und 10 Kilometer unterwegs. Ebershausen bietet als einziger Veranstalter innerhalb der Landkreis-Tour auch eine kürzere, 6000 Meter lange Strecke an, die jedes Jahr mehr Zuspruch findet. So war diesmal Ferdinand Munk, Schirmherr der Nordic Walking-Serie im Landkreis Günzburg, diesmal selbst auf der Sechs-Kilometer-Route unterwegs.

Insgesammt sammelten die Teilnehmer knapp 3000 Kilometer (exakt waren es 2977) ein. Der SV Edelstetten hatte als Sieger mit 544 Kilometern einen respektablen Vorsprung zur zweitplatzierten SG Reisensburg-Leinheim, deren Teilnehmer 419 Kilometer schafften. Den dritten Platz belegte der TSV Behlingen Ried (313) vor dem Ausrichter Ebershausen (290 Kilometer).

Nach der vierten Veranstaltung führt in der Gesamtwertung nach wie vor der TSV Behlingen-Ried (2329 Kilometer), gefolgt von der SG Reisensburg-Leinheim (1946) und dem SV Edelstetten (1861).

Die Nordic Walking-Tour im Landkreis Günzburg geht am 21. September mit der Veranstaltung in Freihalden in ihre Endphase. Das Finale findet am 19. Oktober in Burtenbach statt. (bir)

Themen Folgen