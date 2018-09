vor 43 Min.

Bubesheim verliert seine Nummer eins Lokalsport

Simon Zeiser verletzt sich im Training. Ein anderer Spieler wird noch diese Woche operiert.

Die unheimliche und scheinbar unendliche Krankengeschichte beim Fußball-Bezirksligisten SC Bubesheim ist um ein Kapitel reicher. Und wieder einmal hat es einen absoluten Leistungsträger erwischt. Torwart Simon Zeiser hat sich einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen. Im Training. Quasi im Vorübergehen, ohne Einwirkung eines anderen Spielers. Er wird dem Verein bis zu fünf Wochen fehlen.

Damit befindet er sich schon am hoffnungsvolleren Ende der Verletztenliste. Es geht ja seit anderthalb Jahren so; über Personalien wie Christian Berscheit (er fehlt wegen eines üblen Knieschadens seit April 2017) reden die Bubesheimer schon gar nicht mehr. Es gibt ja genügend andere Hiobsbotschaften. Tugay Demir zum Beispiel muss nach eingehenden Untersuchungen nun doch unters Messer. Er wird noch in dieser Woche am ramponierten Kreuzband operiert und fällt für die gesamte Saison aus.

Abteilungsleiter Karl Dirr zuckt inzwischen schon innerlich zusammen, wenn ihm ein Spieler eine Nachricht übermittelt. Achselzuckend sagt er: „Ich kann mich in meinem ganzen Funktionärsdasein – und das sind einige Jahre – an keine derartige Pechsträhne erinnern. Irgendwann müsste doch selbst die schlimmste Serie ein Ende haben, oder?“

