00:02 Uhr

Carsten König stark auf der Kurzdistanz

Gute DM-Auftritte der Günzburger

Carsten König, Reiner Schweitzer, Dieter Herrmann-Soder und Miguel Saldivia haben für die Farben des Triathlonvereins Günzburg die deutschen Meisterschaften auf der olympischen Distanz absolviert. Die Titelkämpfe über 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10000 Meter Laufen fanden im Rahmen des Bühler Beilngries Triathlons im Naturpark Altmühltal statt. Am Wettkampf nahmen 419 männliche Teilnehmer teil. Alle Günzburger landeten in den Altersklassen 50, 60 und 65 unter den besten zehn.

Sieben Wochen nach seinem Start bei der Ironman Europameisterschaft in Frankfurt nutzte König das Rennen als Formtest für die Ironman Weltmeisterschaft auf Hawaii am 12. Oktober. Mit einer Zeit von 2:13:31 Stunden belegte er unter 35 Finishern den neunten Platz in der Altersklasse 50. Seine beste Teildisziplin war das Schwimmen, das er als Siebter dieser Klasse beendete.

Schweitzer kam als Letzter der 60er-Klasse aus dem Wasser und arbeitete sich mit Top-Zeiten in den beiden weiteren Disziplinen immerhin noch auf den achten Platz unter zehn Startern nach vorne. Seine Zeit betrug 2:33:35 Stunden. (zg)

