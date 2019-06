00:02 Uhr

Eine Klasse für sich

Was die Günzburger Techniker beim süddeutschen Ranglistenturnier so alles abräumen

Die Erfolgsserie der Günzburger Taekwondo-Asse geht weiter. Beim Bundesranglistenturnier Süd in Eichstätt erreichten die Sportler des TC Donau-Lech-Iller unter 66 Teams Platz eins in der Vereinswertung. Günzburgs Schulleiter Günter Sonner lobte überschwänglich: „Das Team ist einfach spitze. Alle ziehen an einem Strang und verfolgen das gleiche Ziel.“

Mit drei Platzierungen war Jessica Schober der Star der Mannschaft aus Westschwaben. Im Team weiblich bis 14 Jahre belegte sie zusammen mit Adina Machwirth und Ana Catalina Pohl (Budoschule Wiesbaden) dank präziser Technik souverän den ersten Platz. Eine Überraschung war ihr Sieg im Paar mit Leon Reich (USV Potsdam). Beide überzeugten mit einer genialen Präsentation und ließen die Konkurrenz hinter sich. Im Einzel erkämpfte sich Schober zwischen ihren Teamkolleginnen aus Hessen mit Silber das dritte Edelmetall.

Desiree Neumann ging optimal vorbereitet ins Turnier und konnte dort alles abrufen. So überzeugte sie mit dem ersten Platz im Einzel Junioren bis 17 Jahre. Dabei ließ sie keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie bundesweit die Nummer eins in dieser Altersklasse ist und das auch bleiben will. Eine weitere Goldmedaille verdiente sich Sabrina Sidor in der Schülerklasse Einzel bis elf Jahre. Zum ersten Mal bei einem so großen Turnier am Start, zeigte sie gleich der gesamten Konkurrenz: An ihr kommt keine vorbei.

Weitere Goldmedaillen holtenLaura Heinrich (Freestyle ab 18) sowie Laura Heinrich und Sebastian Seibold (Freestyle Paar ab 18). (zg)

Themen Folgen